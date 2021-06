Benjamin Netanyahu - Reperele majore din viața celui mai longeviv premier al Israelului Parlamentul israelian a ales, duminica, cu 60 de voturi, noul guvern, punând capat mandatului de 12 ani neîntrerupti ai lui Benjamin Netanyahu. Recunoscându-și înfrângerea chiar înainte de votul de încredere, Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, a asigurat parlamentul ca va ramâne în politica, conducând opoziția, pentru a &"doborî&" noul guvern și ca va &"reveni în curând&" la putere.

Repere pentru Benjamin Netanyahu:

- 21 octombrie 1949: Nascut la Tel Aviv. Fiul istoricului sionist… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

