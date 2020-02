BENEFICIILE uimitoare ale masajului cu bambus Masajul cu bete din bambus este o terapie care isi are originile pe taramurile Asiei, insa care a patruns rapid in centrele spa si wellness din Europa, date fiind beneficiile extraordinare atat de ordin estetic, cat si de sanatate. Mai mult decat atat, masajul corporal cu bete de bambus este singurul tip de procedura corporala non-invaziva, recomandat tuturor persoanelor, indiferent de varsta, atat pentru intretinere, cat si pentru ameliorarea diferitelor afectiuni, precum retentia de apa, senzatia de picioarele grele, oboseala musculara, anxietatea, insomnia, celulita, laxitatea cutanata... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telina este o leguma din familia Apiacee, cunoscuta ca o excelenta sursa de antioxidanti si enzime benefice, ca si de vitamine si minerale, potrivit antena3.ro. Telina contine vitaminele B6, C, K, precum si potasiu si acid folic. Beneficiile sale merg de la scaderea colesterolului la prevenirea infectiilor…

- La automobilele din prezent, jantele si debitul aerodinamic influenteaza eficienta automobilului cu pana la 30%. Acesta este motivul pentru care o tehnologie dezvoltata suplimentar a BMW Aerodynamic Wheel isi face debutul impreuna cu BMW iX3, al carui debut este planificat pentru 2020: noua combinatie…

- Cateva sfaturi pentru reducerea riscului de infecție cu noul virus care a plecat din China și s-a raspandit deja in restul Asiei, in SUA, Europa și Australia, sunt oferite de Serviciul de Ambulanța Romania.Serviciul de Ambulanța Romania ii sfatuiește pe oameni sa evite contactul cu persoane care sunt…

- Sucul de sfecla rosie nu are cel mai bun gust, dar are numeroase proprietati benefice pentru organism. In urma unor studii recente, s-a demonstrat ca sucul de sfecla rosie este unul dintre cele mai bune remedii naturiste pentru tratarea si prevenirea tumorilor canceroase, potrivit exquis.ro.Sfecla…

- Suma înseamna în jur la 31,4 euro, adica 1 euro pe zi. În comparație cu statele europene alocația din România este una dintre cele mai mici, alaturi de alocația din Bulgaria, cea din Polonia și Slovacia. Potrivit Eurostat, cheltuielile României cu beneficiile sociale…

- Al Hilal (Arabia Saudita), echipa antrenata de Razvan Lucescu si campioana a Asiei, a învins formatia Esperance Tunis, campioana Africii, scor 1-0, si s-a calificat în semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor, informeaza News.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Bafetimbi Gomis,…

- ​Formatia din Qatar Al Sadd s-a calificat, miercuri, la Doha, în turul doi al Cupei Mondiale a Cluburilor, trecând în prima runda de echipa Hienghene Sport (Noua Caledonie), scor 3-1 dupa prelungiri, potrivit News.ro. Golurile învingatorilor au fost marcate de Boudedjah…

- ExxonMobil accelereaza cea mai mare vanzare de active din ultimele decenii. Lasa Romania, Germania și Norvegia pentru Guyana, Mozambic și Papua Noua Guinee Gigantul american ExxonMobil accelereaza cea mai mare vanzare de active din ultimele decenii, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si…