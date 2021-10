Beneficiile pe care ți le oferă un credit pentru agricultură Daca iți dorești sa lași in urma zgomotul orașului și vrei sa incepi o afacere la țara, vei avea nevoie in primul rand de finanțare pentru proiectul tau. Deși exista și afaceri pe care le poți incepe cu ușurința, tot va fi necesar sa ai la dispoziție o suma de bani pentru cheltuielile de baza, care poate fi deseori destul de consistenta. Daca nu dispui de banii respectivi, nu renunța la visul tau și apeleaza la un credit pentru agricultura. Acesta poate fi incredibil de util și daca ai deja o afacere dar ai oarecare dificultați financiare, sau daca apar cheltuieli neprevazute pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Il știu pe Bogdan Dinu de cand se urca pe o schela, cu porta-vocea in brațe, la așa-numita peluza a galeriei, in toamna lui 2011, peluza denumita ulterior dupa cel mai renumit antrenor al Petrolului all time, Ilie Oana, zis Americanul. Auzisem de la un nepot al meu, prieten cu el, ca era și portar […]

- Rares Buzas, un tanar absolvent de 23 de ani din Oradea, se afla la inceputul unei afaceri pornite cu o investiție de doar 1.000 de lei. Acesta a inceput sa cultive micro-plante, așa numitele „super-legume”, plante tinere la mare cautare in industria de fine dining.Rares Buzas a aflat de microplante…

- Nu este niciodata prea devreme sa incepi sa dezvolti simtul umorului unui copil. De obicei, copii mici rad din orice. Este important sa pastram aceasta incurajare pe masura ce copiii cresc. Nu este niciodata prea devreme sa incepi sa dezvolti simtul umorului unui copil. De obicei, copii mici rad din…

- Raiffeisen Bank lanseaza Creditul BIO pentru fermierii care lucreaza suprafețe certificate sau aflate in curs de conversie ecologica, credit cu o dobanda redusa fața de cea standard, cu sume mai mari acordate pe hectar și o perioada de rambursare extinsa. Certificarea ce atesta cultivarea de suprafețe…

- Fenomenele meteo extreme, dar și boli precum pesta porcina africana au produse pagube foarte mari fermierilor romani. Cu toate acestea, numarul celor care apeleaza la primele de asigurare puse la dispoziție prin intermediul submasurii 17.1 din cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020…

- Expertii Kaspersky au detectat, de la inceputul anului, la nivel global, peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potentialii investitori in criptomonede sau utilizatorii interesati de minarea acestor instrumente. Potrivit unui comunicat de presa, in aceasta perioada au fost stopate mai mult de…

- Peste 10.000 de companii noi cu activitati in agricultura, silvicultura si pescuit au fost infiintate in primul semestru al acestui an, de cinci ori mai multe decat anul trecut, in pofida anului agricol 2020, unul dintre cei mai dificili pentru agricultorii romani, indica Registrul Comerțului.…

- Despre freelancing citim si auzim tot mai des, mai ales de cand pandemia ne-a aratat ca se poate lucra si remote. Mai mult decat atat din ce in ce mai multi tineri adopta acest stil de job, fiindca este flexibil, la indemana si este primul pas pe care il faci dupa ce ai cativa ani de experienta in spate,…