Beneficiile extraordinare ale laptelui: 5 argumente care dovedesc faptul că este benefic pentru sănătatea ta Laptele este consumat de oamenii din intreaga lume, de mii de ani. Prin definiție, este un fluid bogat in nutrienți pe care mamiferele de sex feminin il produc pentru a-și hrani puii. Cele mai frecvent consumate tipuri provin de la vaci, oi și capre. Oamenii din țarile occidentale beau cel mai frecvent laptele de vaca. […] Citește Beneficiile extraordinare ale laptelui: 5 argumente care dovedesc faptul ca este benefic pentru sanatatea ta in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali și jandarmi, au desfașurat noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre și societați comerciale, piețe, terase,…

- Frecvent, in mediul online, se desfașoara campanii de frauda prin care utilizatorii sunt informați ca pot caștiga premii, constand in telefoane de ultima generație, de la partenerii Telekom și Digi (RDS-RCS) sau de la alte companii renumite din Romania, in schimbul completarii unui chestionar online.…

- Daniel Gheorghe Rusu, fost primar al comunei Șpring din județul Alba, a fost ales deputat candidand pe listele AUR. Actualul edil, Iulia Stanila, care l-a invins pe Rusu la alegerile locale, spune ca acesta „a fost scos din primarie” pentru dezastrul din ultimii 16 ani, timp in care s-a plimbat prin…

- Noul deputat AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, a fost primar al comunei Spring timp de 16 ani. Actualul primar, Iulia Stanila, face un rechizitoriu dur in legatura cu ”realizarile” acestuia in calitate de primar.

- Dezvoltarea unor vaccinuri cu eficiența de peste 90% impotriva virusului SARS-CoV-2 a adus nu numai o raza de speranța privind sfarșitul pandemiei, ci și noi ingrijorari privind efecte adverse, conspirații mondiale sau teama de a fi inoculați cu substanțe care ne vor modifica structura biologica. Mai…

- Polițiștii olteni au desfasurat, ieri, timp de 6 ore, o acțiune in municipiile Slatina și Caracal, sub coordonarea Instituției Prefectului, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Olt, ai Poliției Locale Slatina, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- Presedintele a promulgat joi actul normativ ce prevede modificarea art. 65 alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, transmite Administratia Prezidentiala. Legea prevede ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare beneficiaza de…

- In judetul Botosani, pe valea Baseului, exista un adevarat tinut al laptelui. Sute de oameni traiesc numai din cresterea vacilor de lapte, tinand in picioare o adevarata industrie a procesarii lacatelor. Oamenii din zona spun ca au cel mai bun lapte din tara, cu un gust unic.