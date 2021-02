Belgia nu va administra vaccinul AstraZeneca persoanelor peste 55 de ani

Belgia a decis sa nu administreze deocamdata vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford persoanelor cu varste de la 55 de ani in sus, in lipsa unor date suficiente despre eficacitatea acestui vaccin in cazul acestei categorii de varsta, a declarat miercuri ministrul belgian al sanatatii, Frank Vandenbroucke, relateaza AFP.

''Probabil ca peste sase sau opt saptamani vom avea mai multe date, fiind posibil ca acest aviz sa se schimbe. Dar, provizoriu, vaccinul AstraZeneca va fi destinat celor cu varste sub 55 de ani'', a precizat oficialul belgian, potrivit agerpres.ro.

