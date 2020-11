Belgia: Captură record de 11,5 tone de cocaină într-un container Procurorul federal belgian a anunțat joi ocaptura &"record&" de 11,5 tone de cocaina pura la bordul unui container din Guyana, în urma unei acțiuni mai ample a poliției ca parte a dezmembrarii unei organizații criminale, potrivit AFP.



Marfurile, confiscate în portul Anvers și care erau îndreptate spre Olanda, au fost distruse. Valoarea sa de piața a fost estimata la aproximativ 450 de milioane de euro, a declarat procuratura într-un comunicat.



Descoperirea a avut loc în cadrul unei anchete a justiției belgiene deschisa la sfârșitul anului 2019… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

