Belgia: 20 de ani de închisoare pentru diplomatul implicat în atacul eşuat la o demonstraţie a iranienilor în exil în Franţa Un tribunal din Belgia l-a condamnat joi la 20 de ani de inchisoare pe un diplomat iranian pentru implicare intr-un atac esuat cu explozibil, comis in urma cu peste doi ani si jumatate la o demonstratie a iranienilor aflati in exil in Franta, transmite dpa. Assadollah A. a fost condamnat de tribunalul din Anvers pentru implicare intr-o grupare terorista, instanta nerecunoscand imunitatea diplomatica pretinsa de acesta. Ceilalti trei acuzati din acest caz au primit condamnari de pana la 18 ani de inchisoare pentru pregatirea unui atac la o manifestatie la care luau parte mii de persoane langa Paris,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat joi la 20 de ani de inchisoare pe un diplomat iranian pentru implicare intr-un atac esuat cu explozibil, comis in urma cu peste doi ani si jumatate la o demonstratie a iranienilor aflati in exil in Franta.

