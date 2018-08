Autoritatile din fosta republica sovietica Belarus l-au retinut pe redactorul sef al agentiei de presa independente BelaPAN, Irina Levsina, a informat joi presa rusa, relateaza dpa. Irina Levsina si alti jurnalisti au fost arestati in ultimele zile pe motiv ar utiliza, fara abonament, informatii ale agentiei de presa BelTA, controlata de stat. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca pedepse de pana la doi ani de inchisoare, conform unui comunicat al anchetatorilor federali din Belarus. Printre jurnalistii retinuti se numara si Pavel Bikowski, corespondentul in Belarus pentru serviciul in limba rusa…