- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a pus duminica la indoiala realizarea planului de integrare a tarii sale cu Rusia, in timp ce Belarusul a initiat o politica de deschidere fata de Occident, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Cetațenii Belarusului sunt așteptați duminica la urne pentru alegerea membrilor Parlamentului, scrutinul fiind considerat de analiști drept un barometru al puterii președintelui Aleksandr Lukașenko, care conduce fosta republica sovietica de un sfert de secol, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.Membrii…

- La Forumul de Dialog de la Minsk, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a rostit un avertisment dur in fata oficialilor si expertilor internationali: „Omenirea se indrepta spre marginea prapastiei. Confruntarea dintre Rusia si Occident este la cel mai ridicat nivel; in doar cateva minute se…

- Regiunea Marii Negre este un punct central al competitiei dintre Rusia si Occident pentru viitorul Europei. Regiunea a avut parte de doua decenii de conflicte mocnite chiar si inainte de anexarea ilegala a Crimeei de catre Moscova, in 2014.

- În centrul unei noi furtuni politice între președintele american Donald Trump și opoziția democrata, Ucraina încearca sa mențina linia corecta, cu teama de a pierde susținerea aliatului sau esențial în fața Rusiei, scrie AFP.În condițiile în care Kievul a…

- Un nou schimb de prizonieri ar putea avea loc intre Ucraina si Rusia, dupa cel de acum o saptamana. Autoritatile de la Kiev au pregatit deja lista cu cei pe care ar vrea sa-i aduca in tara si a expediat-o Moscovei.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a invitat joi pe liderii G7 in Rusia, daca doresc ca Rusia sa fie reprimita in acest club al principalelor economii ale lumii si sa se revina astfel la formatul G8 existent inaintea excluderii Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014, transmite agentia EFE.''La…