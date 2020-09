Telemunca. Modificari ale senatorilor, asupra legii privind ajutorul financiar

Statul ofera un ajutor financiar de 2.000 de lei pentru cei care lucraza in regim de telemunca pentru achizitia de echipamente Doar cei care lucreaza in regim de telemunca minim 15 zile, pe stare de urgenta, sunt eligibili in prezent Senatorii… [citeste mai departe]