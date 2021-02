Stiri pe aceeasi tema

- Doua jurnaliste ale postului TV de stiri Belsat cu sediul in Polonia au fost condamnate joi la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost arestate de autoritati pentru ca au filmat live protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters.

- Doua ziariste belaruse au fost condamnate miercuri la doi ani de inchisoare cu executare dupa ce au relatat mișcarea de contestare de anul trecut, a anunțat televiziunea Belsat, pentru care lucreaza jurnalistele, potrivit AFP.

- Doua jurnaliste ale postului TV de stiri Belsat cu sediul in Polonia au fost condamnate joi la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost arestate de autoritati pentru ca au filmat live protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters. Katerina Andreeva, 27 de ani, si…

- Doua ziariste belaruse au fost condamnate miercuri la doi ani de închisoare cu executare dupa ce au relatat mișcarea de contestare de anul trecut, a anunțat televiziunea Belsat, pentru care lucreaza jurnalistele, potrivit AFP.Katsiaryna Andreyeva, 27 de ani, și Darya Chultsova, 23 de ani,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca functia sa presupune prea multa putere si a promis reforme constitutionale care vor fi pregatite in acest an si supuse votului la inceputul lui 2022, relateaza Reuters si AFP. Lukasenko a vorbit la o adunare speciala menita sa dezbata reformele…

- In Belarus a inceput marti procesul in cazul a doua jurnaliste care risca trei ani de inchisoare pentru 'atingere grava adusa ordinii publice', potrivit autoritatilor, in pofida apelurilor internationale de punere a lor in libertate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Daria Ciultova si Katerina…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca proiectul noii constitutii din Belarus va fi redactat pana la finalul acestui an, transmite duminica Reuters. Confruntat cu cea mai grava criza politica de cand se afla la putere, liderul de la Minsk a propus o reforma a constitutiei, initiativa…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters. "Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii", a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest…