- Autoritațile din Belarus au anunțat ca au cerut Lituaniei sa o extradeze pe lidera in exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, fugita din țara dupa alegerile prezidențiale și dupa campania de represiune dura inceputa de regimul Lukashenko la adresa opozanților sai.

- Republica Belarus a anuntat vineri ca i-a cerut Lituaniei sa o extradeze pe lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, urmarita in tara sa pentru rolul sau in miscarea de contestare post-electorala in 2020, informeaza AFP. "Parchetul general al Belarus i-a cerut Parchetului general al Lituaniei…

- Lidera opozitiei din Belaerus, Svetlana Tihanovskaia a recunoscut ca miscarea pentru democratie a suferit o infrangere temporara, intr-un interviu pentru ziarul elvetian Le Temps. “Trebuie sa recunosc, am pierdut strada. Nu avem mijloacele necesare sa contracaram violenta regimului impotriva protestatarilor“,…

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru…

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA. Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru victoria belarusilor",…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca proiectul noii constitutii din Belarus va fi redactat pana la finalul acestui an, transmite duminica Reuters, citand agentia de presa RIA. Belarusul este scena unor proteste aproape zilnice dupa alegerile prezidentiale din 9 august 2020, scrutin…

- Autoritațile bieloruse au anunțat joi ca vor interzice parasirea țarii pe rutele terestre începând cu 20 decembrie pentru a combate pandemia de COVID-19, o masura catalogata de opoziție ca o noua forma mascata de reprimare a disidenței, relateaza AFP și Reuters.A fost decisa „suspendarea…