Beimbet Shayakhmetov este noul CEO al Rompetrol

- Președintele Consiliului de Administrație al companiei JSC NC KazMunayGas, Alik Aidarbayev, in timpul unei vizite de lucru la București, l-a prezentat pe noul CEO al KMG International N.V. (“KMGI”) - Beimbet Shayakhmetov, care l-a succedat pe Zhanat Tussupbekov in aceasta funcție. Alik Aidarbayev a…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit deja plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele nereguli reclamate sunt legate de faptul ca pretul nu era de fapt redus asa cum sustinea magazinul…

- Operatorul aeroportuar Abu Dhabi Airports a semnat marti un memorandum de intelegere cu firma romaneasca South Development Group SA pentru a analiza oportunitatile referitoare la gestionarea si dezvoltarea de aeroporturi in Romania, aceasta urmand sa fie prima sa incursiune in afara Emiratelor Arabe…

- Anul acesta, Vitacom deruleaza campania de Black Friday in toate magazinele din tara pe o perioada extinsa pana la 3 zile de promotii si reduceri. Astfel, campania de Black Friday se va desfasura in perioada 21-23 noiembrie pentru clientii B2C care calca pragurile magazinelor fizice. Reducerile…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase. Producatorii auto…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…

- PIATRAONLINE, cel mai mare magazin din Romania de produse din piatra naturala, lanseaza DreamBuilders, un ghid digital de amenajare interioara destinat tuturor persoanelor care doresc sa isi modifice locuinta. DreamBuilders by PIATRAONLINE este prezentat sub forma unui studiu de caz al carui…