China a trimis la Washington un ambasador cunoscut pentru intransigenta sa, Qin Gang, intr-un moment in care relatiile dintre primele doua puteri mondiale sunt "in impas", potrivit diplomatiei chineze, noteaza AFP. Qin Gang, a carui numire nu a fost confirmata din sursa oficiala in pofida numeroaselor zvonuri, a sosit miercuri pe aeroportul JFK din New York, a anuntat ambasada Chinei la Washington, difuzand fotografii ale noului ambasador purtand o masca cu un steag rosu iesit in evidenta. Qin Gang si-a creat o reputatie de "luptator lup", aceasta noua rasa de diplomati chinezi cunoscuti pentru…