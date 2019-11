Ambasada Chinei la Londra a condamnat in termeni fermi, vineri, violentele comise asupra unei oficialitati guvernamentale din Hong Kong in Londra, transmite Reuters.



Mai multi protestatari au avut o altercatie cu secretarul pentru justitie al Hong Kong-ului, Teresa Cheng, care a suferit ''rani fizice grave'', indica o declaratie a executivului din Hong Kong, care nu ofera alte detalii despre incident.



Ulterior, ambasada Chinei in Regatul Unit i-a solicitat politiei britanice sa desfasoare o ancheta detaliata asupra acestui incident si sa consolideze masurile…