- Primaria comunei vrancene Ruginesti va reduce temporar programul iluminatului public pe timpul noptii in localitate, in incercarea de a diminua cheltuielile privind facturile de curent electric care aproape s-au triplat in ultima luna, potrivit reprezentantilor administratiei locale, potrivit Agerpres."In…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Meteorologii anunța zile cu ploaie, iar pe timpul nopții se intorc temperaturile negative.Deși ne așteptam la venirea primaverii dupa weekendul insorit care a trecut, conform datelor colectate de la stația de meteorologie Cluj, in urmatoarele zile iși vor face simțita prezența ploile, iar pe timpul…

- O comuna din Braila nu mai are liniște, asta dupa ce de mai multe zile satenii spun ca sunt terorizați de fantome. In fiecare noapte casele lor sunt bombardate cu pietre, insa nu s-a aflat cine. Din acest motiv aceștia sunt speriați ca ar fi vorba despre fantome.

- Neglijența poate ucide Astazi, in jurul orei 17.30, in urma unui apel la 112, doua echipaje cu doua autospeciale de stingere din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit, in cooperare cu SVSU Ruginești, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din localitatea Anghelești, comuna Ruginești.…

- In timp ce liderii partidelor din coalitia de la guvernare se razboiesc in declarații și contre politice pe tema crizei energetice, facturile uriașe la gaze sau curent electric afecteaza activitatea școlilor, a bisericilor, chiar și a centrelor de vaccinare.

- La nivel național, numarul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripa clinica, IACRS și pneumonii) a fost de 48.794, de 1.6 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeași saptamana a sezonului precedent (31.126) și cu 6.4% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara - 45.869,…