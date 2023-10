Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca sambata de la 21:30 cu U Cluj, in etapa #4 din Liga 1. Fara rezultate pozitive in primele 3 runde „cainii” vor sa obțina primele puncte din acest sezon in meciul cu ardelenii. Antrenorul Ovidiu Burca și fundașul Gabriel Moura prefațeaza de la 12:30 duelul care se va disputa la Mediaș. ...

- Dupa ce negocierile dintre FCSB și CSA Steaua privind inchirierea stadionului Steaua pentru meciul roș-albaștrilor cu Dinamo au eșuat in ultimul moment, echipa condusa de Becali a depus din nou o cerere pentru a juca pe stadionul Ghencea impotriva echipei CFR. UPDATE: FCSB – CFR se joaca in Ghencea:…

- Daniel Niculae a anunțat la miezul nopții transferul lui Claudiu Petrila la Rapid, la scurt timp dupa meciul cu Botoșani, scor 2-2. Președintele Rapidului a dat detalii și despre negocierile cu CFR Cluj. Daniel Niculae a dezvaluit ca Petrila va veni la Rapid sub forma de imprumut, cu opțiune de cumparare…

- Dupa Rapid - FC Botoșani 2-2, Daniel Niculae, președintele alb-vișiniilor, a anunțat ca transferul lui Claudiu Petrila (22 de ani, extrema stanga) de la CFR Cluj a fost rezolvat. Rapid vrea sa aduca zilele viitoare și un atacant central. „Suntem in discuții avansate cu Petrila, 99% e jucatorul Rapidului.…

- FCSB - Dinamo 2-1 » Elias Charalambous, antrenorul principal de la FCSB, vrea ca echipa lui sa lucreze la posesie, capitol de care e foarte interesat și patronul Gigi Becali. „Am caștigat, sunt fericit, suntem fericiți ca am caștigat doua meciuri la rand. Era important pentru baieți sa inceapa bine…

- Sergi Lopez, cea mai puternica voce in online dintre suporterii FCSB, a reacționat dupa ce negocierile dintre Gigi Becali și CSA Steaua pentru inchirierea arenei din Ghencea au picat, iar Derby de Romania se va juca pe „Arcul de Triumf”. Meciul dintre FCSB și Dinamo va avea loc sambata, de la ora 21:30,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dur dupa ce negocierile cu CSA Steaua pentru inchirierea stadionului Ghencea pentru meciul cu Dinamo au cazut. Derby-ul se joaca pe „Arcuș de Triumf”. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport…

- Tensiuni tot mai mari, dupa ce s-a aflat ca FCSB are șanse mari sa joace in Ghencea derby-ul cu Dinamo, din SuperLiga Romaniei. Fanii din Peluza Sud Steaua au afișat in București mai multe mesaje prin care au transmis ca nu este de acord cu acest plan, iar Gigi Becali și Marcel Ciolacu au fost […] The…