- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD - 37,98%, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20,00,…

- ALEGERI LOCALE 2020. Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica. Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%. Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor…

- Primele rezultate PARTIALE la alegeri. Surpriza e URIASA. La asta NU se mai astepta nimeni EXIT-POLL SOCIOPOL, alegeri locale 2020 Bucuresti. La ora 21, conform exit-poll-ului realizat de Sociopol, Nicusor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS a obtinut 45%, Gabriela Firea, candidatul PSD, a obtinut 44%, iar…

- Candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL la primaria Capitalei, Nicusor Dan, a dezvaluit joi intr-un interviu la Adevarul Live ca angajatii primariei Bucuresti au liber azi si maine pentru „a se pregati de alegeri” precum si ca femeile sunt sunate si „cumva obligate sa participe la un miting organizat de…

- Surprize la Primaria Generala a Capitalei? Bookmakerii au stabilit ca Nicusor Dan, candidatul comun al aliantei PNL-USR-PLUS, are prima sansa la castigarea Primariei Generale a municipiului Bucuresti. Nicusor Dan are o cota de 1.70 la victorie, in spatele sau aflandu-se actualul primar general al capitalei,…

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a transmis, din nou, luni, ca iși dorește trei dezbateri cu actualul primar al Capitalei, Garbiela Firea, care sa aiba loc in sala de consiliu a Primariei, la care sa participe toate televiziunile.

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...