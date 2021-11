In Vietnam, greșeala unui medic a generat mari tensiuni. Acesta a vaccinat din greșeala mai mulți bebeluși anti-covid. Optsprezece bebelusi din Vietnam au fost vaccinati din greseala cu doze Pfizer impotriva Covid-19, in loc de alte vaccinuri specifice varstei. Incidentul s-a produs miercuri la un centru medical din cartierul Quoc Oai din Hanoi, la o vaccinare a copiilor cu varste cuprinse intre 1 si 6 luni, cand un membru al personalului medical i-a imunizat impotriva COVID-19, in loc sa le administreze vaccinurile aprobate pentru varsta lor, a declarat Departamentul de Sanatate din Hanoi intr-un…