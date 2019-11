Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, un copil in varsta de cinci ani, aflat in șoc toxico-septic a fost transferat cu elicopterul in Capitala la Spitalul Marie Curie”, transmit reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Buzau. Copilul fusese internat pe Secția Pediatrie, decizia de transfer fiind luata ca urmare a faptului…

- A fost declansata o ancheta la Colegiul „B. P. Hasdeu” dupa ce un elev de gimnaziu a ajuns marti dupa-amiaza la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau cu stari de greata si dureri de stomac. Pentru ca au avut suspiciunea ca adolescentul a inghitit o substanta toxica, medicii de la UPU…

- Un al doilea miner a suferit astazi un accident de munca. Ion Panfiloiu, de 31 de ani, lucreaza in cariera Jilt. Acesta a ajuns in urma cu putin timp la Unitatea de Primiri Urgente de la spitalul din Targu Jiu. Medicii au constatat ca minerul are lez...

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), Gino Iorgulescu, este in continuare internat in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. Starea lui Mario Iorgulescu ramane neschimbata, el fiind in continuare in stare grava, potrivit unor surse medicale, informeaza Mediafax.…

- Ședința Consiliului Județean Bacau are pe ordinea de zi, luni, un vot crucial pentru extinderea și modernizarea caii de acces spre Unitatea de Primiri Urgențe a Secției de Pediatrie din Bacau. Lucrarile sunt necesare, deoarece ambulanțele ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trei dintre cele zece victime ale atacului de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, judetul Buzau, sunt in coma, in cazul uneia dintre ele medicii efectuand manevre de resuscitare. Noua dintre pacienti au peste 60 de ani.Potrivit medicului Adrian Zoican de la Unitatea de Primiri Urgente a…