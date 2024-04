Bebeluș găsit mort pe un câmp din Satu Mare Un bebeluș a fost gasit mort, duminica, pe un teren din afara localitații Turț, din județul Satu Mare. Mama, o fata de 16 ani, a fost identificata și dusa la spital. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați duminica, 7 martie, in jurul orei 14.00, ca un nou-nascut ar fi […] The post Bebeluș gasit mort pe un camp din Satu Mare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

