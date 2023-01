Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca numarul pacientilor diagnosticati cu infectii cu virus gripal este in crestere, dar a mentionat ca situatia este gestionabila. Ea a subliniat insa ca o febra care nu cedeaza, o tuse intensa trebuie trebuie sa…

- „Avem o perioada un pic mai presanta din punct de vedere al infectiilor respiratorii si mai mult al celor virale. Numarul de pacienti care sunt diagnosticati cu infectii cu virus gripal este in crestere in acest moment, daca la acestia se asociaza si pacientii diagnosticati cu infectia Sars-Cov 2 sau…

- „Se constata un numar crescut de cazuri care se adreseaza Institutului, in aceasta perioada in care avem un numar mare de infectii virale, este oarecum de asteptat. Putem gestiona in acest moment situatia. Sunt paturi libere, nu avem problema cu zona de paturi libere. Exista o crestere mai mare a numarului…

- Situația epidemiologica cu privire la numarul de cazuri de infecții respiratorii este ingrijoratoare, numarul persoanelor bolnave de gripa este in creștere, iar municipiul Chișinau se afla in alerta epidemiologica, susține șeful Direcției generale asistența medicala și sociala din cadrul primariei Chișinau,…

- Judetul Vaslui se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de infectii ale cailor respiratorii superioare, in ultima saptamana fiind semnalate 526 de cazuri, dintre care 69 internate, fata de 212, inregistrate in perioada anterioara de raportare, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate…

- Inca de la finalul anului trecut specialiștii au semnalat faptul ca a crescut numarul cazurilor de viroze respiratorii – atat la copii, cat și la adulți. Cazurile de gripa s-au inmulțit și ele, in ultima perioada. In tot acest context, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a punctat ca ne aflam intr-o…

- Prof Dr. Adrian Vlad de la UMF Victor Babes Timisoara, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, a declarat pentru News.ro ca fenomenul care a aparut dupa anii de pandemie este o crestere spectaculoasa de 31% a incidentei cazurilor de diabet zaharat de tip 1 la copii, in 2021 fata de anul…