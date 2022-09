Beată și supărată că nu este sunată de un bărbat, o femeie din Alba și-a dat foc la gospodărie. Câți ani va sta după gratii Beata și suparata ca nu este sunata de un barbat, o femeie din Alba și-a dat foc la gospodarie. Cați ani va sta dupa gratii O femeie din Alba care in 2002 a fost condamnata la 18 ani de inchisoare, a primit o noua pedeapsa privativa de libertate dupa ce a vrut sa dea foc la o gospodarie. Faptele s-au petrecut in noaptea de 13 iunie 2020, insa o condamnare in prima instanța a venit abia in data de 20 […] Citește Beata și suparata ca nu este sunata de un barbat, o femeie din Alba și-a dat foc la gospodarie. Cați ani va sta dupa gratii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

