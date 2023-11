Stiri pe aceeasi tema

- NOAPTEA MINȚII!… Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Barlad au reținut un tanar, in varsta de 21 de ani, din comuna Vinderei, care a comis grave infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice. Acesta a fost depistat circuland prin Barlad, in zona centrala, noaptea, beat crunt și…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in apropierea sensului giratoriu de la ICIL. In urma accidentului, o persoana și-a pierdut viața, iar cel de la volan a ales sa plece fara sa anunțe autoritațile. In schimb, la locul accidentului i-a ramas numarul de inmatriculare, emis de autoritațile din Capitala.…

- Polițiștii din Medgidia au depistat in noaptea de vineri spre sambata o tanara care conducea un autoturism fara permis. In urma testarii, s-a descoperit ca adolescenta era și beata. In noaptea de vineri spre sambata, polițiștii din Medgidia au fost anunțați ca pe strada Ciocarliei a avut loc un accident…

- INCONSTIENTI….Romania nu tolereaza consumul de alcool la volan. Astfel ca aceasta infractiune este sanctionata indiferent de valoare. Legea ii trimite la inchisoare pe cei care au baut prea mult. Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute,…

- Trei pietoni au fost loviți de un șofer pe trecerea de pietoni. Din pacate, doi dintre pietoni au decedat, iar cea de-a treia persoana este ranita grav. Polițiștii rutieri au intervenit marți seara la un eveniment rutier sesizat prin 112 la ora 19.20, privind trei pietoni acroșați de un autovehicul,…

- FURT… Doi barbati din Deleni au fost retinuti de politisti dupa ce au furat un vehicul de tip ATV. Acestia au actionat noaptea, cand credeau ca nu-i vede nimeni. Politistii vasluieni au reusit, insa, sa-i descopere si sa-i aresteze pentru 24 de ore. Cei doi faptasi au 23 ani, respectiv 39 ani. Vehiculul…

- Locotenenții lui Buzatu, armasarii de ieri ai PSD Vaslui, care nu mai știau ce funcții publice sa aleaga din totalul sinecurilor pe care le aveau la dispoziție, sunt viitorii șomeri de lux ai Vasluiului. Alexandru Barbu, lautarul din CL Vaslui, va trebui sa-și caute serviciu. Fiindca mentorul sau e…

- INARMAT! … Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un cetatean german care intentiona sa introduca in tara o arma din categoria armelor neletale si munitia aferenta acesteia, fara sa detina documentele necesare prevazute de lege.…