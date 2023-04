BCR s-a răzgândit - Acționarii din Austria nu mai primesc dividende ordindare de peste un miliard de lei BCR s-a razgandit. Nu mai da actionarilor din Austria dividende ordinare de 1,1 mld. lei din profitul din 2022 de 1,8 mld. lei: „Ca intotdeauna, actionam prudential si tinem cont de recomandarile BNR, de contextul national si international, dar si de prioritatile de business“. BCR, a doua cea mai mare banca de pe piata locala dupa active, nu va mai trimite la actionari dividende ordinare de 1,15 mld. lei cum era mentionat initial in documentul privind repartizarea profitului din 2022, document aferent sedintei actionarilor AGA convocata pentru 24-25 aprilie, scrie ZF. Fii la curent cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

