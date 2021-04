Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) in primul trimestru din 2021, in scadere cu 0,86% fata de aceeasi perioada din 2020, iar veniturile nete din dobanzi au scazut la 593,8 milioane de lei in primul trimestrul din 2021, fata de 597,9…

- Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au ajuns la 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al companiei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit news.ro. “Investitiile…

- Aproape 84 de milioane de PC-uri au fost livrate in primul trimestru al acestui an, cu 55% mai mult fata de aceeasi perioada din 2020, conform IDC. Comparativ cu T4 2020, se inregistreaza o scadere de 8%, insa este o scadere “acceptabila”, deoarece ultimul trimestru al anului este, in mod traditional,…

- Raiffeisen Bank a incheiat anul 2020 cu un profit net de 644 milioane de lei, cu 17% mai mic decat in 2019, scadere cauzata de evolutia generala a economiei in an de pandemie, dar si de politica mai conservatoare de provizionare a creditelor. „Suntem multumiti de realizarile noastre din 2020,…

- Grupul BRD a obtinut un profit net de 963 de milioane de lei in 2020 fata de 1,499 miliarde de lei in 2019, in scadere cu 35,7%, potrivit unui comunicat al bancii transmis Bursei de Valori Bucuresti. Conform sursei citate, banca a incheiat anul trecut cu un profit de 951 milioane de lei, fata de 1,528…

- Frații Ioan și Viorel Micula incearca sa obțina, in instanța din SUA, recuperarea a peste 96 de milioane de dolari, suma considerata ca fiind ramasa neplatita de catre statul roman dintr-o decizie din 2013 a Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca…