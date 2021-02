BCR, profit de 814 milioane de lei în 2020 BCR, banca deținuta de Erste Bank, a acordat credite noi pentru persoane fizice și microintreprinderi de 8 miliarde de lei in 2020. Comparativ cu 2019, BCR și-a majorat cota de piața la creditele de consum nou acordate in moneda locala pana la 17.4% (+1,6 pp), precum și la creditele ipotecare nou acordate pana la circa 20% (+3 pp). De asemenea, BCR a continuat sa susțina creditul guvernamental Noua Casa, avand o cota de piața de 30%. Stocul de credite ipotecare s-a majorat cu 10,6% an pe an in 2020, in timp ce stocul de credite de consum a crescut cu 8% an pe an. Cu aceste rezultate, BCR a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

