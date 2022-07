Stiri pe aceeasi tema

- Patru romance si patru jucatoare din prima suta mondiala sunt acceptate direct la editia inaugurala BCR Iasi Open, turneu cu statut WTA 125. Competitia se va desfasura intre 1 si 7 august, la Baza Sportiva Ciric. 21 de jucatoare au fost acceptate direct pe tabloul principal de simplu ce va contine 32…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea au pierdut, duminica, semifinalele turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, ratand astfel sansa de a se juca finala.

- Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a invins-o pe britanica Katie Boulter (25 de ani, 141 WTA), scor 6-4, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Birmingham. Sorana Cirstea este și ea calificata in semifinalele de la Birmingham! Cele doua romance se pot intalni in ultimul actIn semifinala,…

- Romania va infrunta Ungaria, pe teren propriu, in play-off-ul Billie Jean King Cup. Disputa dintre Romania și Ungaria este programata pe 17 și 18 noiembrie. Debutul lui Horia Tecau la carma echipei de Billie Jean King Cup a fost unul nefericit. Lovita de accidentari, fara Simona Halep, Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea va pune capat colaborarii de lunga durata cu Adrian Cruciat, sportiva clasata in prezent pe locul 36 WTA urmand sa fie antrenata in urmatoarea perioada de un alt antrenor roman.