BCE va opri achiziţiile de active mai repede decât era planificat, decizie care a surprins pieţele financiare BCE a afirmat intr-un comunicat ca isi va incheia programul de cumparare de obligatiuni in trimestrul al treilea, daca datele economice vor permite acest lucru. Banca centrala a adaugat ca este pregatita sa revizuiasca aceasta decizie daca perspectivele se vor schimba. Masura surprinzatoare vine pe fondul ingrijorarii crescande ca economia zonei euro ar putea experimenta in curand stagflatie – un amestec toxic de crestere economica lenta si inflatie ridicata. Preturile de consum din cele 19 tari care folosesc moneda euro au urcat la maxime record timp de patru luni consecutive, cel mai recent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

