Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) spera ca bancile din zona euro sa vanda cat mai repede activele din Rusia si sa iasa de pe aceasta piasa, a spus Andrea Enria, presedintele Consiliului de Supraveghere a BCE, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Centrala Europeana spera ca institutiile financiare din zona euro isi vor vinde curand activele lor din Rusia, a afirmat Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, in conditiile in care Moscova se afla aproape de a intra in incapacitate de plata.

- Putin arunca Holodomorul stalinist pe Washington. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri SUA ca duce un „razboi indirect" impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentantilor americana a aprobat un pachet de asistenta pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, relateaza…

- Republica Moldova va plati in luna aprilie un pret de 1.193 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale livrate de Rusia, a anuntat marti presedintele Consiliului de Administratie a companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. Comparativ, in luna martie, Republica Moldova a platit…

- Dupa ce Uniunea Europeana a impus un embargo pe toate importurile de carbune din Rusia, oficialii rusi spun ca acesta va fi redirectionat spre alte piete, facand referire la Asia. Cu toate acestea, liderii de la Moscova sunt exagerat de optimisti, daca se asteapta ca marii consumatori de carbune asiatici…

- Interdicția impusa de Uniunea Europeana asupra importurilor de carbune nu pare sa impresioneze Moscova. Oficialii ruși spun ca acest carbune va fi redirecționat spre alte piețe, iar prin alte piețe se refera la Asia. Insa liderii de la Moscova sunt exagerat de optimiști, daca se așteapta ca marii consumatori…

- Uniunea Europeana a vizat portofele criptografice, banci, monede și trusturi in cel de-al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, in incercarea de a elimina eventualele lacune care ar putea permite rușilor sa transfere bani in strainatate, scrie Reuters. In urma invaziei Rusiei in Ucraina, la…

- Expunerea directa la Rusia a bancilor din zona euro este relativ minora dar sanctiunile s-ar putea resimti prin sistemul financiar, printr-o volatilitate a preturilor energiei si materiilor prime, a afirmat Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, transmite Reuters,…