BCE reduce ritmul suplimentării lichidităţilor efectuată în cadrul programului de urgenţă pentru pandemia de Covid-19 Consiliul guvernatorilor a votat pentru mentinerea dobanzii de refinantare a operatiunilor la nivelul zero, facilitatea de creditare marginala la 0,25% si facilitatea pentru depozite la 0,5%. ”Pe baza evaluarii comune a conditiilor de finantare si a perspectivei referitoare la inflatie, Consiliul guvernatorilor considera ca pot fi mentinute conditiile de finantare avantajoase cu un ritm mai lent al achizitiilor de active nete in cadrul PEPP, fata de cele doua trimestre anterioare”, se arata intr-un comunicat al BCE. Pietele au asteptat decizia BCE pentru indicii privind retragerea iminenta a stimulentelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

