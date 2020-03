BC Athletic Neptun Constanta, calificata la turneul final al Cupei Romaniei 3 la 3

Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a pierdut duminica, pe teren propriu, meciul cu CSM Resita, locul 17 si una dintre candidatele la retrogradare. Giulestenii au ajuns astfel pe locul 6, cu sanse pur teoretice de a mai castiga seria, dar isi vad si obiectivul principal, promovarea, sub amenintare. Lupta se da acum pentru…

- ​Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, este ultima echipa calificata la Turneul Final Four al Cupei României, dupa ce a eliminat joi, în deplasare, formatia SCM Craiova, în returul sferturilor de finala ale competitiei, potrivit News.ro.CSM Oradea s-a impus cu…

- A doua partida oficiala din 2020 ii gaseste pe „leii” din Banat la Pitesti. Ei vor evolua miercuri, cu incepere de la ora 17, in sala „Trivale”, impotriva echipei locale BCMU FC Arges. Miza este calificarea la turneul Final Four al Cupei Romaniei, competitie pe care timisorenii au castigat-o in 2010…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o clar pe BC CSU Sibiu, cu 83-64 (16-16, 27-18, 15-19, 25-11), in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin si a facut un pas mare spre calificarea la turneul Final Four, potrivit Agerpres…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe CS "U" NTT Data Cluj cu scorul de 3-0 (25-14, 25-15, 25-7), pe teren propriu, in sferturile de finala ale competitiei. Biank Busa (13 puncte) si Maja Aleksic (12)…