BBC: Trump i-a propus lui Kim Jong Un un zbor retur cu Air Force One la summitul de la Hanoi

Fostul presedinte american Donald Trump i-a propus liderului nord-coreean Kim Jong Un sa urce la bordul avionului prezidential Air Force One pentru a se intoarce la Phenian dupa intalnirea lor de la summitul de la Hanoi din 2019, se arata intr-un documentar al BBC, potrivit AFP.



Conform filmului, intitulat 'Trump Takes on the World' ('Trump se lupta contra lumii'), fostul presedinte american "i-a stupefiat chiar si pe cei mai experimentati diplomati" prin aceasta oferta, pe care Kim a refuzat-o.



"Presedintele Trump i-a propus lui Kim un zbor retur cu Air…