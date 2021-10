Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a acceptat recomandarea medicilor sai de a se odihni pentru câteva zile și a anulat o vizita pe care urma sa o efectueze în Irlanda de Nord, a anunțat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Regina în vârsta de 95 de ani…

- Regina Marii Britanii a aparut intr-un baston la un eveniment public. Este prima data cand Regina Elisabeta a II-a este vazuta in aceasta ipostaza, dupa ce in 2004 a fost operata la genunchi. Suverana a participat la ceremonia organizata la Londra cu ocazia centenarului Royal British Legion. A purtat…

- Regina Elisabeta a II-a a adresat sambata Parlamentului Scotiei indemnul sa continue „sa lucreze impreuna” chiar daca exista „diferende de opinie” intre deputati, in discursul de inaugurare a celei de-a sasea legislaturi a camerei regionale, transmite EFE. „In pofida faptului ca unele dintre domniile…

- Pianistul Fazil Say este nevoit sa-și anuleze participarea la concertul din cadrul Festivalului Internațional George Enescu programat pentru data de 22 septembrie, pe care urma sa il susțina impreuna cu Orchestra Romana de Tineret, din motive medicale (di

- Regina Elisabeta are pe langa foarte multe obligații și o serie de beneficii uriașe de pe urma titlului pe care il deține. Suverana are 9 reguli pe care le poate incalca fara sa pațeasca nimic. Ce poate face aceasta? Regulile pe care Regina Elisabeta le poate incalca oricand Regina Marii Britanii are…

- Senatorul Claudiu Tarziu, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca AUR se opune incercarii Guvernului de a instaura "dictatura pe motive medicale" si contesta crearea de "discriminari evidente" intre vaccinati si nevaccinati. "AUR vrea sa ii constientizeze…

- Mick Jagger a declarat ca formatia sa, The Rolling Stones, asteapta cu nerabdare revenirea lui Charlie Watts, de indata ce acesta isi va incheia perioada de recuperare ''in urma vestii potrivit careia bateristul va rata probabil viitorul turneu al trupei in SUA'', informeaza DPA/PA…