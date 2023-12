Bazinul acoperit de inot din Municipiul Blaj va fi inchis in perioada 23 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, pentru lucrari de mentenanța si igienizare. Activitatea bazinului acoperit de inot se va relua in data de 2 ianuarie 2023, conform programului obișnuit de funcționare. Abonații vor beneficia de gratuitate pentru zilele in care bazinul de […] The post Bazinul acoperit de inot din Blaj va fi inchis in perioada 23 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .