Baza Sportivă Ciric va găzdui cel mai important turneu de tenis rezervat copiilor sub 12 ani IAȘI TENNIS TROPHY face parte din circuitul european Tennis Europe, organizat de Asociația „Romania Altfel”, avand ca partener principal Primaria Municipiului Iași, alaturi de Fundația Antibiotice – Știința și Suflet și Decathlon. Peste 90 de copii, baieți și fete, din sapte țari (Ucraina, Germania, Grecia, Cipru, Turcia, Republica Moldova și Romania) vor concura in doua probe, simplu și dublu, la doua categorii, fete și baieți. Primele doua zile vor fi rezervate calificarilor, urmand ca de marți, 24 mai, sa inceapa partidele pe tablourile principale, in prima faza cu jocuri in grupe, iar apoi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important turneu de tenis rezervat copiilor sub 12 ani incepe duminica la Iasi cu etapa calificarilor. Potrivit unui comunicat al Primariei, „Iasi Tennis Trophy" se desfasoara in cadrul circuitului european Tennis Europe. „Peste 90 de copii, baieti si fete, din sapte tari (Ucraina, Germania,…

- Incepand de duminica, 22 mai 2022, Baza Sportiva Ciric va gazdui pentru o saptamana cel mai important turneu de tenis rezervat copiilor sub 12 ani, IASI TENNIS TROPHY, in cadrul circuitului european Tennis Europe, organizat de Asociatia „Romania Altfel", avand ca partener principal Primaria Municipiului…

- Campingurile din Romania au printre cele mai mici preturi de cazare din Europa, iar campingul Cheile Rasnoavei este cel mai popular, transmite camping,info, site specializat in informatii si rezervari pentru spatii de campare, pe care sunt inscrise peste 23.000 de astfel de locuri, inclusv 93 din Romania.…

- Conform camping.info, pe langa campingul Valea Rasnoavei, mai sunt populare si Campingul Route, situat in Arad, la 72 de km de frontiera, precum si Campingul Vampirul, de la Bran. In ceea ce priveste preturile de cazare, in Europa, doi adulti platesc un pret mediu cuprins intre 12,85 euro si 37, 22…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat – judetul Dolj au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, 38,6 kilograme de substanta solida, posibil opiu, in valoare de aproximativ 600.000 de euro. Pachetele erau invelite in plumb si ascunse in…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, va participa la o serie de meciuri amicale cu cluburi europene de top. Primul meci amical este cu Legia Varsovia, in capitala Poloniei, pe 12 aprilie. Mircea Lucescu a povestit in presa din Italia despre situatia dramatica din Ucraina. ”Fotbalul nu trebuie…

- Peste 1.000 de persoane au participat ieri la cea de-a treia ediție a festivalului de vin Ro Wine Romania, care are loc in acest weekend la Cluj. Poveștile specifice, dar și secretele gusturilor a peste cinci sute de vinuri, au fost impartașite invitaților chiar de cei care produc aceste bauturi. La…

- Alte 570 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 52 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 27 sint asociate cu contact in afara țarii: 24-Ucraina (inclusiv 21 refugiați), 1-Bulgaria, 1-Italia, 1-Turcia. Numarul total de teste efectuate…