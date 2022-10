Bayern Munchen şi Borussia Dortmund s-au calificat în optimile Cupei Germaniei Bayern Munchen si Borussia Dortmund s-au calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale Cupei Germaniei. Campioana Bayern a dispus cu 5-2 de Augsburg, in deplasare. Si-a luat astfel revansa in fata unei adversare care a invins-o in campionat cu 1-0, in urma cu o luna, pe acelasi stadion. Totodata, echipa antrenata de Julian Nagelsmann a reusit sa rupa blestemul ultimelor doua editii ale Cupei Germaniei, in care a parasit competitia in turul al doilea.Golurile bavarezilor au fost marctae de Eric Choupo-Moting (‘27, ‘59), Joshua Kimmich (‘53), Jamal Musiala (‘74) si Alphonso Davies (‘90+1).… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

