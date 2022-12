Stiri pe aceeasi tema

Bayern Munchen a condamnat luni comentariile rasiste la adresa jucatorului sau francez Kingsley Coman, care a ratat o lovitura de departajare in finala pierduta duminica la Cupa Mondiala 2022 din Qatar de "Les Bleus" in fata Argentinei, scrie AFP, potrivit Agerpres."FC Bayern condamna cu fermitate comentariile…

Drake a pierdut un milion de dolari dupa ce a pariat pe Argentina in finala Cupei Mondiale. Cum adica? Argentina a caștigat Cupa Mondiala din Qatar 2022, deci care este problema? Ei bine, rapperul canadian a pariat ca vor caștiga in timp regulamentar. Argentina a reușit un 3-2 impotriva Franței in ultimele…

Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat trei goluri in finala de duminica seara, dintre Argentina si Franta, si a devenit golgheterul Cupei Mondiale din Qatar, informeaza News.ro.

- Dupa ce Argentina a avut un avantaj clar de 2-0, fața de echipa Franței, Kylian Mbape a spulberat visul Argentinei, pana la finalul celor doua reprize de prelungiri, scorul devenind de 3-3, insa dupa loviturile de departajare, Argentina lui Messi caștiga pentru a treia oara Campionatul Mondial de…

Explozie de bucurie in Argentina, dupa ce echipa naționala a caștigat, in Qatar, Cupa mondiala de Fotbal, impotriva Franței. Oamenii au ieșit cu zecile de mii pe strazile din Buenos Aires.

- Am avut parte de o finala nebuna care a ajuns in minutele de prelungire, cu rasturnari de situație, cu un Mbappe care a reușit un hat-trick și mult spectacol! Dupa toate acestea, campioana s-a decis la loviturile de departajare, iar Argentina a reușit sa invinga Franța, Messi și compania ridicand mult…

Atacantul senegalez Sadio Mane (Bayern Munchen), care s-a accidentat recent la peroneu, va fi prezent la Cupa Mondiala din Qatar, el fiind inclus in lotul Senegalului, potrivit news.ro.

Kingsley Coman, accidentat cu Bayern Munchen pe 9 septembrie si absent de pe teren de atunci, ar putea reveni la antrenamente saptamana viitoare, a anuntat joi antrenorul Julian Nagelsmann, o veste buna pentru echipa Frantei in perspectiva participarii la CM 2022 din Qatar, scrie AFP.