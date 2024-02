Băuturile energizante: Vânzarea interzisă minorilor! Proiectul de lege care interzice vanzarea bauturilor energizante minorilor este supus, marți, aprobarii votului final in Camera Deputaților. Daca trece de votul final in Camera Deputaților, cei care incalca prevederile proiectului risca amenzi de pana la 30.000 de lei și chiar suspendarea afacerii in cazul abaterilor repetate. Bauturile energizante sunt bauturi non-alcoolice care conțin cafeina, vitamine din complexul B și alte ingrediente ca taurina, ginseng, guaran etc. Potrivit Institutului Național de Statistica, numeroase studii recente arata ca ”marea majoritate a efectelor adverse raportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman susține ca proiectele bugetului de stat si al asigurarilor sociale pe 2024 urmeaza sa ajunga in Parlament in 18 decembrie, urmand ca votul final in forul legislativ sa fie dat pe 22 decembrie. Precizarile deputatului au venit dupa intalnirea de luni a ministrului Finantelor,…