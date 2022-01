Stiri pe aceeasi tema

Telina si lamaia ajuta la detoxifiere, previn depunerea de grasimi pe artere si implicit, aparitia bolilor de inima.

- De foarte multe ori, alimentele simple sunt si cele mai bune. Acesta este cu siguranta cazul nucilor in care natura a pus un pachet aproape perfect de proteine (15 g/ 100 g), grasimi sanatoase (60 g), fibre (2,4 g), antioxidanti, precum si multe vitamine (A, B, C, E si P) si minerale (sodiu, potasiu,…

Siropul de usturoi de 10 ori mai eficient ca penicilina, se face acasa super simplu – Acest elixir este accesibil tuturor si este foarte usor de preparat din ingrediente ieftine.

Bautura inimii – rețeta Sebastian Kneipp Un nivel ridicat de colesterol – rezultatul acumularii de grasime in artere – poate duce…

- Kaufland a decis sa-si surprinda clientii inainte de Craciun. Cei care isi fac cumparaturile in magazinele din toata tara, pot castiga unul dintre cele zece calculatoare de gaming oferite de retailerul german. Produsul care se da GRATUIT la Kaufland inainte de Craciun. Retailerul german a decis sa le…

In medicina tibetana se folosește o rețeta veche de cateva sute de ani care are efecte benefice asupra sanatații omului.

Cu mult timp in urma am citit sfatul unui medic militar despre cum sa pastram articulatiile in stare buna si, in acelasi timp, sa eliminam multe dintre problemele asociate cu acestea.

- Fie ca ne place sau nu, cu totii suferim de afectiuni ale pielii la un moment dat in viata. In acest articol va vom impartasi reteta miraculoasa a unei solutii de curatare a tenului ce se prepara numai din 2 ingrediente, cele mai bune doua ingrediente care exista pe aceeasta lume – bicarbonatul de sodiu…