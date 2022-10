Băut şi fără permis, şi-a pus nepotul de 12 ani la volan Politistii au intocmit un dosar penal pe numele unui minor de 12 ani, depistat conducand un autoturism in comuna doljeana Salcuta. Oamenii legii au stabilit ca bunicul copilului, care era baut si nu are permis, l-a pus pe copil la volan, la vederea agentilor de politie. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca minorul de 12 ani a fost depistat conducand in comuna doljeana Salcuta. „Pe data de 8 octombrie, ora 19.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Bucovaț au oprit pentru control un autoturism care circula pe drumul comunal 101, din comuna Salcuța. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

