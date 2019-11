Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de joi, 31 Octombrie, un tanar de 22 ani din Baia Mare, cel mai probabil sub influența substanțelor interzise i, a fost depistat de polițiștii locali pe bd București aproape inconștient. Acesta era parcat peste drum de un cunoscut local din zona, iar la o verificare de rutina, polițiștii…

- In seara de miercuri, 30 octombrie, la ora 23.20, politistii din Vișeu de Sus, care desfașurau activitați de supraveghere și control a traficului rutier pe raza localitatii Poienile de Sub Munte impreuna cu politistii din localitate, au efectuat semnalele regulamentare de oprire, a unui autoturism.…

- In baza probatoriului administrat, politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, amenintare si distrugere. Acesta…

- Un sofer de 26 de ani a fost depistat, joi seara, in traficul din Ploiesti, conducand desi se afla sub influenta drogurilor. Individul a fost tras pe dreapta pe Bd. Republicii, in zona Cablul Romanesc. "La orele 18:05, pe Republicii, in zona Cablului Romanesc, a fost depistat in trafic un conducator…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Curtea de Arges s-a urcat la volan sub influenta unor substante cu efect psihoactiv. Politistii argeseni l-au prins ruland pe DN 7C, intr-o comuna de langa Pitesti.

- Vedeta de televiziune Victor Slav a fost prins de polițiști, in timpul unui control de rutina, sub influența drogurilor, in timp ce conducea. Duminica seara, Slav se afla aproape de intrarea in Capitala, pe Autostrada 3 Bucuresti-Ploiesti. Vedeta iși conducea bolidul, un BMW Seria 7, scrie evz.ro. Polițiștii…

- Ieri, 22 august, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat acțiunile pentru depistarea persoanelor care produc si comercializeaza produse contrafacute. De aceasta data au fost verificați 13 operatori economici din Baia Mare si din zona Valea Viseului. Controalele…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cerceteaza un tanar din Salaj pentru conducere sub influența alcoolului. In noaptea de 9/10 august a.c., la ora 02.00, polițiștii au depistat pe bulevardul Bucuresti din municipiu, un tanar de 25 de ani, domiciliat in judetul Salaj, in timp ce conducea…