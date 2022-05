Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al echipei avansate de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, informeaza politia vineri, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Un membru al echipei de securitate a președintelui Joe Biden a fost arestat in capitala Coreei de Sud dupa ce ar fi agresat, beat fiind, un cetațean al acestei țari. Incidentul s-ar fi petrecut cu o zi inainte de venirea președintelui Statelor Unite in Coreea, in cadrul turneului asiatic al acestuia,…

- Este numit apartament, dar, defapt, aripa in care locuiește președintele Statelor Unite ale Americii impreuna cu familia masoara mii de metri patrați. In incinta locuinței, Joe Biden are cinematograf și chiar o pista de bowling. Apartamentul a ramas aproape neschimbat, de zeci de ani. Fiecare prima…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, ajunge azi intr-o vizita in Romania. Va sta patru zile in țara noastra și are o agenda foarte plina. Jill Biden a plecat in cursul noptii de la Washington pentru o vizita de patru zile in Romania si Slovacia, in care va sublinia angajamentul Statelor…

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat sambata in cursul unui discurs la Varsovia ca omologul sau rus Vladimir Putin ”nu ar trebui sa ramana la putere”, nu a cerut o ”schimbare de regim” in Rusia, a precizat un oficial al Casei Albe, relateaza AFP. „Ceea ce a vrut sa spuna presedintele este…

- Nivelul de aprobare publica a președintelui SUA, Joe Biden, a atins un nou minim in aceasta saptamana, cand a scazut pana la 40%, un avertisment clar pentru democrații americani care cauta sa pastreze controlul asupra Congresului și dupa alegerile din 8 noiembrie, arata un sondaj de opinie realizat…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Devon Archer, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al fiului președintelui Joe Biden, Hunter, a fost condamnat luni pentru fraudarea unui trib de nativi americani cu aproximativ 60 de milioane de dolari in obligațiuni. Devon Archer, a fost condamnat la un an și o zi intr-o inchisoare federala…