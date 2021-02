Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota trece prin clipe foarte grele de aproape o luna de zile! Cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul la scurt timp dupa Craciun, iar de atunci cu greu poate sa-și stapaneasca lacrimile, mai ales ca aceștia au avut o relație lunga de 13 ani! Gestul facut de interpreta de muzica populara…

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Anul 2020 a fost un an foarte dificil pentru Saveta Bogdan, asta deoarece vedeta și-a pierdut doi frați in urma unor boli grave de care au suferit! Pentru 2021 vedeta vrea sa devina bunica, insa se pare ca dorința arzatoare este doar a sa, deoarece fiica artistei nu iși dorește momentan acest lucru,…

- Povestea de viața dramatica a cantareței de muzica populara Rodica Mitran. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a provocat traume psihice de nesuportat și de neuitat nici in ziua de astazi. Rodica Mitran, batuta de tata. Cantareața de muzica populara a trecut prin abuzuri teribile Cantareața a fost martora…

- Una dintre cele mai talentate, dar și frumoase artiste de muzica populara din Oltenia, Rodica Mitran, și-a spus povestea trista din spatele zambetului discret pe care il afișeaza in public. Cantareața a fost maltratata ani in șir de catre propriul sau tata, aceste venimente marcand-o profund de-a lungul…

- Denisa Gog, solista si dansatoare la ansamblul folcloric din localitatea Dumbravita, aflata la marginea Timisoarei, și-a pierdut viața joi dupa-amiaza intr-un tragic accident rutier. Tanara avea doar 22 de ani și era pasionata de muzica și dansul popular, scrie Adevarul.Un apropiat de-ai Denisei a spus…

- Cantareața de muzica populara Denisa Gog (22 de ani) a murit in urma unui accident rutier petrecut joi, in comuna Dumbravita, langa Timisoara. Citește și: Acordul cu USR-PLUS a starnit IUREȘUL in PNL: liberalii, minoritari in propriul Guvern/SURSE . Accidentul a avut loc la scurt timp…

- Maria Constantin are parte de o frumoasa poveste de dragoste, dar despre care nu dorește sa vorbeasca prea multe. Cu toate acestea, artista pare sa faca pași rapizi spre o familie cladita alaturi de noul barbat din viața ei, sau cel puțin așa pare, mai ales dupa ultima ei apariție.