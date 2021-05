Bătută până la leșin de un polițist, pentru că nu purta mască. A fost nevoie de intervenția ambulanței O femeie de 54 de ani ar fi fost agresata de un polițist de la brigada rutiera pe motiv ca nu ar fi purtat masca de protecție. Incidentul a avut loc miercuri, in localitatea aradeana Buteni, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conform criticarad.ro, incidentul a avut loc miercuri in localitatea Buteni, la ieșirea spre Barsa. O femeie in varsta de 54 de ani venea de la muncile campului și dorea sa traverseze strada spre locuința proprie, cand ar fi fost oprita de oamenii legii. „Erau trei polițiști, nu unul: doi o țineau pe femeie de maini și unul o lovea cu pumnii, pana cand a inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad anunta ca face o ancheta dupa ce, pe retele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluata de medici, iar martorii din filmare acuza ca aceasta a fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu ar fi purtat masca. Incidentul ar…

- IPJ Arad a anunțat ca a deschis o ancheta dupa ce la 112 a fost sesizat faptul ca o femeie din satul Buteni ar fi fost lovita de un polițist. Gasita inconștienta pe drum, femeia a fost preluata de o ambulanța SMURD, relateaza Critic Arad , cotidian local online. Un localnic din Buteni a filmat momentele…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad anunta ca face o ancheta dupa ce, pe retele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluata de medici, iar martorii din filmare acuza ca aceasta a fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu ar fi purtat masca. Incidentul…

- Violența pe care oamenii legii o exercita asupra cetațenilor atinge cote maxime, iar aceste nereguli ar trebui pedepsite cat se poate de aspru pentru a fi evitate. Dupa cazul de la Pitești, in care un barbat din Pitești a fost omorat de doi polițiști, un alt caz cutremurator zguduie Romania din temelii.…

- O femeie din Buteni ar fi fost batuta de un polițist de la „Rutiera” pentru ca nu purta masca, dupa care a fost lasata inconștienta in mijlocul drumului!, potrivit criticarad.ro. Caz revoltator petrecut in aceasta amiaza, in vazul lumii, in comuna Buteni. O femeie care nu purta masca a fost luata la…

- O femeie din Buteni ar fi fost batuta de un polițist de la „Rutiera” pentru ca nu purta masca, dupa care a fost lasata inconștienta in mijlocul drumului!, potrivit criticarad.ro. Caz revoltator petrecut in aceasta amiaza, in vazul lumii, in comuna Buteni. O femeie care nu purta masca a fost luata la…

- Accident grav in București. Patru oameni au fost raniți și transportați de urgența la spital in urma unui accident care s-a produs in intersecția strazilor Nițu Vasile și Alexandru Obregia. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, unul dintre acestea a intrat intr-un stalp…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca politistii au fost sesizati despre cele petrecute printr-un apel…