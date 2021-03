Batrîncea: Majoritatea parlamentară dorește consultări cu Maia Sandu CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Deputatul socialist (PSRM), vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a ținut in dupa-amiaza zilei de 18 martie un briefing la care a facut precizari legate de formarea unei majoritați parlamentare in Parlament și propunerii de catre aceasta a unui candidat la funcția de prim-ministru. © Sputnik / Rodion ProcaPavel Filip: PDM nu va vota un candidat la funcția de premier susținut de Partidul „Șor” Vlad Batrancea a spus ca dupa ce solialiștii și platforma „Pentru Moldova”, din care face parte și Partidul „Șor”, au constituit o majoritate parlamentara… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

