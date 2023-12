Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, 29 decembrie 2023, un numar de 21 de familii din Municipiul Alba Iulia au intrat in posesia noilor apartamente ANL in care se vor putea muta. „Un moment de mare bucurie pentru cele 21 de familii care au primit astazi cheile noilor apartamente ANL in care se vor muta. In […]…

- „Case cu caldura”, un proiect umanitar pentru sute de familii care nu se pot aproviziona singure cu lemnele pentru aceasta iarna. Proiectul este derulat de Crucea Roșie Romana, alaturi de Ministerul Energiei și Asociația Energia Inteligenta. Familiile identificate in aceasta situație de urgența sunt…

- Crucea Roșie Romana alaturi de Ministerul Energiei și Asociația Energia Inteligenta implementeaza proiectul ”Case cu caldura” prin care sute de familii din București, Ilfov, Dambovița și Giurgiu vor primi iarna aceasta lemne pentru foc. In data de 20.12.2023 la nivelul județului Dambovița a debutat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat sambata startul campaniei „Case cu Caldura”, in cadrul Parteneriatului pentru Combaterea Saraciei Energetice. Conform unui comunicat remis Agerpres, reprezentantii Ministerului Energiei si ai Asociatiei Energia Inteligenta au pregatit in Valea Doftanei primele…

- Furnizorii de energie au inregistrat "profituri deosebite", dar au fost luate masuri in vederea limitarii acestora, a raspuns Ministerul Energiei, la solicitarea HotNews.ro, pe tema profiturilor fabuloase obținute anul trecut de catre furnizorii de electricitate și gaze. Raspunsul instituției este plin…

- Cum vrea Ministerul Energiei sa sprijine 1000 de gospodarii, de sarbatori. Planuri pentru asigurarea caldurii și luminii in case Cel puțin 1000 de gospodarii ar urma sa primeasca ajutor printr-un proiect demarat de Ministerul Energiei si Asociatia Energia Inteligenta (AEI). Proiectul ”Case cu caldura…

- Familiile aflate in dificultate, in Romania, vor primi lemne de foc de la stat pentru a-si incalzi locuintele pe timpul iernii. Este unul dintre proiectele incluse in „Parteneriatul pentru Combaterea Saraciei Energetice”, care va fi semnat astazi, la Bucuresti, intre Ministerul Energiei si Asociatia…

- Ieri, 50 de familii din Topoloveni au primit o noua locuința. Primarul Gheorghița Boțarca le-a inmanat cheile noilor locatari. „Urmeaza ca aceștia sa-și incheie contractele la utilitați, sa-și mobileze locuințele și… gata! Se pot muta in casa noua! Sincronizarea a fost perfecta, dat fiind ca sarbatorile…