Bătrânică din Argeș, plecată de acasă, găsită de polițiști și localnici Mobilizarea exemplara a cetațenilor și a polițiștilor a transformat o zi de 13 intr-una cu noroc. In cursul zilei de 13 septembrie 2021, polițiștii Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de 74 de ani, din localitatea Uda, ar fi plecat voluntar de la locuința sa, din seara zilei precedente. In cel mai scurt timp, cetațenii și polițiștii, cu sprijinul autoritaților locale, s-au mobilizat exemplar, formand echipe de cautare, la activitați luand parte și echipa canina din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. In urma cautarilor, aproape… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiriașul a dat foc la casa! Proprietarul, in șoc! In urma informațiilor aparute in spațiul public, privind un incendiu la o locuința din comuna Harsești, ca urmare a folosirii intenționate a sursei de aprindere, Compartimentul Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Tanara din Ploiesti care pe data de 28 august a fost data disparuta de familie a fost gasita, astazi, pe raza municipiului Constanta. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili daca minora a fost victima vreunei infractiuni pe timpul disparitiei. Stirea initiala: *La data de 28…

- Doua minore date disparute au fost gasite de polițiștii bistrițeni. Una, din Gherla, statea la iubitul ei acasa, in Fantanița. Polițiștii bistrițeni au gasit doua minore, date disparutte. Una a plecat din Centrul de plasament Beclean Fata plecase de patru zile din unitate. A fost gasita teafara, la…

- Scandal cu taieturi intr-un apartament din zona Fortuna din Pitești. In urma informațiilor aparute in spațiul public, referitoare la o stare conflictuala, petrecuta in centrul municipiului Pitești, Compartimentul Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este…

- In perioada 11 – 12 august, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Alba impreuna cu polițiștii Serviciului Transporturi desfașoara acțiuni comune pentru creșterea gradului de siguranța publica. Obiectivul urmarit, prin aceste acțiuni, este prevenirea activitatilor infractionale sau de natura…

- In seara zilei de 4 august, in intervalul 18:00-20:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au acționat, sub coordonarea Direcției Rutiere și impreuna cu polițiștii rutieri din Valcea și Dambovița, pe drumurile din județ. ”Scopul acțiunii nu este aplicarea de sancțiuni,…

- Accident de munca la o firma din Pitești! Un tanar de 32 de ani a murit. Tragicul eveniment a avut loc in aceasta dimineața și ar fi vorba despre firma Metabet. In urma informațiilor aparute in spațiul public, privind decesul unei persoane aflata la sediul unei societați din Pitești, Compartimentul…

- Politistii din Botosani au demarat, vineri, o ancheta pentru identificarea unei adolescente de 16 ani care a plecat de acasa pe 11 iulie iar pana in prezent nu si-a contactat familia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Potrivit sursei citate, fata…