- Bianca Dragușanu a investit o suma impresionanta in apartamentul sau din Dubai pe care il ofera spre inchiriat atunci cand se afla in Romania. Frumoasa blondina s-a gandit deja la toate, inclusiv la cat va cere pentru o noapte in locuința de vis.

- Bianca Dragușanu a investit aproape jumatate de milion de euro intr-un apartament nou-nouț, in Dubai. L-a platit in avans anul trecut iar acum este nerabdatoare sa faca recepția noii sale proprietați pe care vrea sa o inchirieze. ”Saptamana viitoare ar trebui sa merg sa vad apartamentul pe care mi l-am…

- Viața in strainatate nu este deloc ușoara pentru cei care parasesc țara cu speranța unui viitor mai bun. Este și povestea unui roman care a trecut prin numeroase incercari in Italia, insa norocul i-a suras intr-o zi.

- Rușii de la Gazprom datoreaza operatorului roman de transport al gazelor naturale Transgaz peste 23 de milioane de euro, in baza unui acord incheiat in anul 2020, potrivit unor documente oficiale.

- George Lazar, presedintele PNL Neamt, alaturi de ministrul dezvoltarii, Adrian Vestea, a fost in vizita, saptamana trecuta, la mai multi agenti economici de succes din Neamt. Cei doi au fost insotiti si de primarul liberal de Piatra Neamt, Andrei Carabelea. “In randul companiilor nemțene de succes…

- 8 milioane.O piatra de hotar simbolica care reflecta o realizare incredibila și o sursa de mandrie imensa.In 2023, Dacia și-a vandut cel de-al 8 milioane de vehicul.Trecand de la a fi producator național roman inainte de 2004, la un nume major renumit in toata Europa, marca a suferit o metamorfoza radicala…

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca a amendat cu 345 milioane de euro reteaua sociala TikTok, pentru incalcarea regulamentului GDPR cu privire la modul de gestionare a datelor personale ale minorilor, informeaza AFP.

- Astazi, Comisia Europeana a formalizat decizia politica luata in 2022 privind ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul Justitiei, pe baza ultimului Raport pozitiv MCV obtinut in decembrie 2022.Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, lectia acestei experiente, care…