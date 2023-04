Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la Timișoara are loc un alt eveniment de alergare, „Sport Guru 21K23”. Circulația rutiera va fi inchisa pe mai multe artere din oraș, iar mijloacele de transport in comun vor circula diferit. Peste 1.200 de alergatori de toate varstele sunt așteptați la eveniment.

- Acțiune preventiva a polițiștilor locali, in zona centrala a Timișoarei. Oamenii legii au purtat discuții cu pietonii și bicicliștii pentru responsabilizarea acestora in trafic. Numai anul trecut, oamenii legii au sancționat peste 200 de bicicliști care circulau neregulamentar.

- Potrivit IPJ Timis, politisti si pirotehnicieni s-au deplasat, duminica, la Iulius Town, unde, in urma unui apel la numarul de urgente 112 se anunta amplasarea unei bombe. Acestora li s-au alaturat lucratori ai SRI.”Politistii timisoreni au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca la complexul…

- Doi tineri de 19 ani si-au pierdut viata si alti doi au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o masina de interventie a STPT in Pasajul Michelangelo.Accidentul s-a produs putin dupa ora 1.00. De vina a fost viteza nebuneasca cu care conducea soferul masinii, un…

- Un barbat, de 48 de ani, din satul Manolea al comunei sucevene Foraști, a fost impușcat in picior de polițiștii pe care i-a amenințat cu un topor. Totul a pornit de la o cearta pe care acesta a avut-o cu fratele si cumnata, informeaza observatornews. Poliția Municipiului Falticeni a fost sesizata luni…

- Polițiștii din Centrul de Trafic și Ordine Publica al Timișoarei pot vedea pe ecrane, non stop, tot ce se intampla in cele mai importante puncte din oraș datorita imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere.

- Polițiștii locali din Timișoara care patrulau zona centrala a orașului in noaptea de luni spre marți au observat, puțin dupa miezul nopții, un moped care se deplasa prin Piața Victoriei, dinspre Opera spre Catedrala Mitropolitana. „Polițiștii locali au trecut la oprirea regulamentara a acestuia, aflandu-se…

- Aquatim a anunțat intreruperea apei din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Piața Unirii, pe strazile Oituz, Matei Corvin, Olanda, Carol Davila, Doctor Louis Țurcanu, Cozia, din Timișoara, și in Ghiroda și Șag. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…